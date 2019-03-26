الشؤون الإسلامية: أخطار التستر التجاري على منابر الجمعة في جميع المناطق

واس- الوئام

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خطباء المساجد بمختلف مناطق المملكة بالحديث عن أخطار التستر التجاري وآليات مكافحته في خطب الجمعة.

وأشار إلى ضرورة توعية المجتمع من خلال خطب الجمعة بمخاطر وأضرار التستر التجاري، والمشاركة الفاعلة في مكافحته.

ويأتي ذلك في إطار حرصه واهتمامه على تفعيل دور المنابر الدعوية للمشاركة في توعية المجتمع، والإسهام في بناء مجتمع واعي في إطار مواكبة الوزارة لرؤية المملكة 2030، التي تستهدف بناء شراكات مجتمعية مع كافة الأجهزة الحكومية والأهلية ومنها: البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، الذي يهدف لمعالجة التستر في جميع القطاعات وتطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة به وتعزيز التوعية بأخطار التستر التجاري وآليات مكافحته.