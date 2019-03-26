“ناسا” تلغي أول مهمة فضاء لطاقم نسائي بالكامل بسبب عدم وجود بدل مناسبة

وكالات- الوئام

ألغت وكالة ناسا، مهمة فضاء خارجية لرائدتي الفضاء آن ماكلين وكريستينا كوتش، هي الأولى لطاقم فضاء نسائي بالكامل على الإطلاق، بسبب عدم وجود بدلات فضائية بحجم مناسب.

وكان من المقرر القيام بالمهمة الأولى من نوعها، يوم الجمعة، حيث كان من المفترض أن تقوم رائدتا الفضاء بتركيب بطاريات أيونات الليثيوم على الألواح الشمسية لمحطة الفضاء الدولية، إلا أن وكالة ناسا قالت أمس الاثنين إنها اضطرت إلى إلغاء مهمة السير في الفضاء: “حيث يرجع السبب وراء ذلك جزئيا إلى عدم توافر بدلة فضاء في المحطة”.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية، إن رائدتي الفضاء تحتاجان إلى بدلتي فضاء من حجم متوسط، في الوقت الذي تتوافر فيه واحدة فقط.

ويعني ذلك أن كوتش ستمضي قدمًا في القيام بمهمة السير الفضائية المقررة يوم الجمعة، مع رائد الفضاء نيك لاهاي.

ومن المقرر حاليًا – مبدئيًا – أن تقوم ماكلين بالسير في الفضاء إلى جانب رائد فضاء أيضا، في الثامن من نيسان/أبريل المقبل، حيث سينضم إليها رائد الفضاء ديفيد سانت جاك، من وكالة الفضاء الكندية.