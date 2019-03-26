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ولي العهد يلتقي وزير الدفاع الصيني

ولي العهد يلتقي وزير الدفاع الصيني
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التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بالمعذر، اليوم الثلاثاء، مستشار الدولة وزير الدفاع بجمهورية الصين الشعبية الفريق أول وي فونغ خاه.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين خاصة في المجال الدفاعي، وفرص تطويره، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

حضر اللقاء، مساعد وزير الدفاع محمد العايش، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، وقائد قوة الصواريخ الاستراتيجية الفريق ركن جارالله العلويط، وعدد من المسؤولين والوفد الرسمي للضيف الصيني.

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