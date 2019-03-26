تخصيص منح سكنية للمشاركين في أحداث تطهير الحرم المكي

مكة- الوئام- حجب العصبمي

أشرف أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة، على قرعة تخصيص منح أراضي سكنية للمشاركين في أحداث تطهير الحرم المكي الشريف عام 1400 هـ والكائنة بمخططات ولى العهد رقم (9) لعدد (213) شخص ضمن الدفعة رقم (211)، وذلك إنفاذًا للأمر السامي الكريم بسرعة تسليم المشاركين منحهم على القطع المتوافرة لدى الأمانة بموجب المساحات المعتمدة بالمخططات.

وأكد “القويحص”، ضرورة إنفاذ الأمر السامي الكريم واعتماد تنفيذ أمر المنح للمشاركين وإعفائهم من قيمة الأمتار الزائدة وتزويد وزارة العدل بنسخة من الأمر السامي للاعتماد وإكمال ما يلزم.

وقدم شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل مدير عام الأراضي والمساحة المهندس أيمن بن علي مطر، ومدير إدارة إجراءات المنح بندر بن علي دوش، ومساعد مدير إدارة إجراءات المنح وسكرتير اللجنة مستور بن فائز الحارثي.