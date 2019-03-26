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وزير الإعلام اليمني يحذر من ذهاب ميليشيا الحوثي لإجراء ما تسميه “انتخابات تكميلية”

وزير الإعلام اليمني يحذر من ذهاب ميليشيا الحوثي لإجراء ما تسميه “انتخابات تكميلية”
weam.co/582110
واس- الوئام

حذّر وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، من ذهاب ميليشيا الحوثي الانقلابية لإجراء ما تسميه “انتخابات تكميلية”, في الدوائر البرلمانية بالتزامن مع الضغوط الدولية عليها لتنفيذ التزاماتها في اتفاقات السويد بشأن الحديدة وتعز وملف الأسرى والانتقال لمشاورات الحل الشامل للأزمة اليمنية.

وأوضح وزير الإعلام اليمني، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، أن هذا التصعيد الخطير مؤشر واضح لانحراف ميليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران عن مسار السلام وعرقلتها لجهود الحل السياسي للأزمة ونواياها الحقيقية في تصعيد الصراع وأخذه لمساقات أكثر تعقيدًا وخطورة.

وأكد “الأرياني”، أن صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة وعدم تدخلهم الحازم لوقف كل أشكال التصعيد الذي تقوم به الميليشيات بما فيها مسرحية الانتخابات التكميلية “السخيفة” سيدفع الحكومة التي قدمت سلسلة من التنازلات في اتفاقات السويد بهدف بناء الثقة والوصول إلى حل شامل للأزمة، إلى إعادة النظر في مسار السلام برمته ومواجهة التصعيد بالتصعيد.

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