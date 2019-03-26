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إغلاق جسر الملك عبدالله بمشعر منى بدءا من الغد

إغلاق جسر الملك عبدالله بمشعر منى بدءا من الغد
weam.co/582111

أوضحت إدارة مرور العاصمة المقدسة، بالتعاون مع هيئة تطوير مكة المكرمة، بأنه اعتبارًا من 20/7/1440 وحتى تاريخ 15/11/1440هجريا، سيتم إغلاق جسر الملك عبدالله بمشعر منى، وذلك لأعمال مشروع إنشاء جسر المشاة الموازي لجسر الملك عبدالله.

وقالت في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تحويل الطريق للقادمين من العزيزية والراغبين في الاتجاه إلى الشرائع وطريق الطائف – السيل يمينا إلى طريق الملك عبدالعزيز ومنه إلى جسر الملك فيصل ومن ثم الاتجاه إلى طريق الشرائع- الطائف- السيل.

وأضاف البيان، أنه سيتم تحويل القادمين من الشرائع الراغبين في الاتجاه إلى العزيزية باتجاه جسر الملك فيصل ومن ثم الاتجاه إلى العزيزية، وعلى مستخدمي الطريق اتباع اللوحات الإرشادية الموجودة في منطقة العمل.

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