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بسبب تصريحات لرئيس الوزراء الباكستاني

أفغانستان تستدعي سفيرها لدى باكستان

أفغانستان تستدعي سفيرها لدى باكستان
weam.co/582117
الوئام-متابعات

استدعت أفغانستان سفيرها لدى باكستان بسبب تصريحات منسوبة لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اقترح خلالها تشكيل حكومة انتقالية في كابول.
وذكرت صحيفة إكسبريس تريبيون أن خان قال للصحفيين أمس إن تشكيل
حكومة انتقالية أفغانية من شأنه أن يسهل محادثات السلام بين المسؤولين الأمريكيين وحركة طالبان نظرا لأن الحركة ترفض التحدث مع الحكومة الحالية.

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