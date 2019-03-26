إمارة عسير: تعليق الحركة الجوية بمطار أبها لمدة ٩ساعات غدا

الوئام - متابعات

نوهت إمارة منطقة عسير إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني ستبدأ في تشغيل المدرج المؤقت لمطار أبها ليحل بديلاً عن المدرج الرئيسي، وعليه فإنه سيتم تعليق الحركة الجوية بالمطار لمدة ٩ساعات ابتداءً من الساعة ٦من مساء يوم الأربعاء ٢٧مارس حتى الساعة ٣ فجراً يوم الخميس ٢٨مارس ٢٠١٩م.

وأكد إمارة منطة عسير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى أن الإجراء يهدف إلى تطوير مطار أبها وإعادة وإعادة تهيئته لاستيعاب الطائرات الكبيرة وعريضة البدن بهدف مواكبة زيادة المسافرين ونمو عدد الرحلات، حيث سيستغرق إنجاز تطوير المدرج شهرين ابتداءً من تاريخ ٢٨ مارس٢٠١٩م.