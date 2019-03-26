أعلى محكمة أمريكية تقضي لصالح السودان في قضية المدمرة كول

الوئام - متابعات

قضت المحكمة الأمريكية العليا، الثلاثاء، في قضية تختص بالتعويضات لبحارة أمريكيين أصيبوا في تفجير مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية قبالة سواحل اليمن عام 2000.

ومنع حكم المحكمة الأمريكية العليا البحارة الأمريكيين الذين أصيبوا في تفجير المدمرة الأمريكية كول على يد تنظيم القاعدة في عام 2000 من الحصول على 314.7 مليون دولار تعويضات من حكومة السودان لدورها المزعوم في الهجوم.

وبأغلبية 8 قضاة مقابل واحد ألغت المحكمة قرارا لمحكمة أدنى درجة كان يتيح للبحارة الحصول على التعويضات من بنوك تضم أرصدة سودانية.

ويمثل القرار الجديد انتصارا كبيرا للسودان الذي نفى تقديم أي دعم لتنظيم القاعدة لتنفيذ الهجوم على المدمرة قبالة سواحل اليمن.

وتركز النزاع حول دفاع السودان بأنه لم يتم إخطاره بشكل صحيح بالدعوى القضائية عندما تم تسليم المطالبات لسفارته في واشنطن عام 2010، وليس إلى وزير الشؤون الخارجية في العاصمة الخرطوم بموجب القانون الأمريكي والدولي.

واتفقت حكومة الرئيس دونالد ترامب مع السودان قائلة: “إن القضية يمكن أن تؤثر على كيفية معاملة المحاكم الأجنبية للحكومة الأمريكية نظرا لأن الولايات المتحدة ترفض الإخطارات القضائية التي تسلم إلى سفاراتها”