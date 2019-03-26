شرطة جدة توقع بعصابة اعتدت على مقيم سوداني و سلبت أمواله بالقوة

الوئام-الرياض

استطاعت شرطة جدة،اليوم، الإيقاع بعصابة اعتدت على مقيم سوداني و سلبت أمواله بالقوة.

و صرح المُتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة ، بأن شرطة محافظة جدة باشرت بلاغاً بتاريخ 1440/7/17هـ عن تعرض مقيم من الجنسية السودانية لإعتداء من أشخاص مجهولين والإستيلاء على أمواله بالقوه، وذلك بأحد الأحياء السكنية جنوب محافظة جدة ، وقد أسفرت إجراءات البحث والتحري عن تحديد هوية المتهمين بإرتكاب الجريمة ، والقبض على أحدهم ، يمني الجنسية ، حيث تم إيقافه ومتابعة الإجراءات الامنية للقبض على شريكيه في الجريمة وعددهم (٢) إثنين من الجنسية الإثيوبية ، واستكمال الاجراءات النظامية بحقهم .

وشرطة منطقة مكة المكرمة إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي الى سواء السبيل.