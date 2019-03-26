الانزلاقات الأرضية تطمر قرية إيرانية بالكامل و ارتفاع ضحايا الفيضانات إلى 23

الوئام-متابعات

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية مصرع 23 شخصا على الأقل وأصابة أكثر من مئة في فيضانات من النادر ان تحدث في البلاد.

ولقي 19 شخصا حتفهم وأصيب 98 آخرون في مدينة شيراز (جنوب) وحدها وتوفي شخص في كرمانشاه (غرب) وشخص آخر في لورستان (غرب)، وشخصان في محافظتي خوزستان (جنوب غرب) وكهكيلويه وبويراحمد (غرب)، بحسب حصيلة مؤقتة.

ونقلت وكالة أنباء “فارس” عن حاكم كهكيلويه وبوير احمد قوله إن الانزلاقات الأرضية قد طمرت إحدى قرى المحافظة بعيد إجلاء سكانها.

وقالت وزارة الصحة الايرانية إن 110 أشخاص على الأقل قد أصيبوا بجروح، وأعلن الهلال الأحمر الإيراني إقامة مراكز لإيواء أكثر من 25 ألف شخص.

وسُجلت هذه الفيضانات الكارثية في أوج فترة الاحتفالات في إيران بالعام الجديد، ما أبطأ عمل أجهزة الانقاذ حيث أن الكثير من الموظفين في إجازة.

وحذرت أجهزة الارصاد من استمرار تساقط الامطار حتى الاربعاء.

وليل الاثنين الى الثلاثاء تلقى كافة الايرانيين رسائل هاتفية قصيرة تدعوهم الى الحذر وانتظار تعليمات المسؤولين.

وجاء في احدى هذه الرسائل “الزموا الهدوء ازاء أخطار محتملة. لا تستخدموا منبه السيارة على طرقات الجبال لأن ذلك قد يسبب انهيارات ثلجية”.

وفي رسالة أخرى “لا تنصبوا خياما قرب الانهار او المناطق الجبلية وخصوصا لا تعبروا الجسور” التي تكون أعلى أودية بحالة فيضان.

وشملت هذه الفيضانات النادرة في حجمها في بلد قاحل، أساسا الغرب والجنوب. وفي بعض المناطق بلغت كميات الامطار في 24 ساعة أكثر من نصف التساقطات المطرية السنوية.

ولا تزال 20 من محافظات ايران ال31 تشهد فيضانات، بحسب التلفزيون العام.وتم اخلاء قرى، وانقطع التيار الكهربائي والماء في مئة قرية.

ونصحت الشرطة بعدم السفر بالسيارة في الايام القادمة حيث أن العديد من الطرقات مقطوعة بسبب الفيضانات أو انزلاقات أرضية.