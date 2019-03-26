رئيس مجلس علماء باكستان يشيد برفض المملكة وقيادتها للقرار الأمريكي بشأن الجولان

الوئام-متابعات

أشاد فضيلة رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ حافظ محمد طاهر أشرفي بالبيان الرسمي الصادر عن المملكة العربية السعودية ، المتضمن رفض المملكة وقيادتها الرشيدة وشجبها وإستنكارها الصريح للإعلان الصادر عن الإدارة الأمريكية المتضمن الإعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية وهي أرض عربية سورية محتلة من الكيان الصهيوني المغتصب ، وقال الأشرفي : يعلم الجميع في مختلف دول العالم أن المملكة العربية السعودية تمثل القلب النابض للعالم العربي والإسلامي ولجميع المسلمين في أنحاء العالم وهي تقوم بدورها على أكمل الوجوه إطلاقآ من مسئولياتها تجاه أشقائها ويأتي ذلك انطلاقا من توجيهات وتعليمات وحرص وعناية ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان الذين يحرصون على المحافظة على موقف المملكة الثابت والراسخ والمعروف منذ تأسيسها وحتى اليوم وهو واضح للجميع من خلال دفاعها المستمر عن الحدود والحقوق والمصالح للأمة العربية والإسلامية ولم ولن تتنازل المملكة عن هذا الدور المشهود على الإطلاق ولن تفرط في حقوق المسلمين .

وأضاف الشيخ طاهر أشرفي : نحن في مجلس علماء باكستان نشكر قائد الأمة الوالد الحكيم الزعيم المحنك الملك سلمان بن عبدالعزيز على وفاته القوية الحازمة ودفا عن عن جميع المسلمين في كل مكان ، ونشكر ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان على جهوده المباركة والمسددة لخدمة الدين ومساعدة المسلمين ، ونثمن دور القيادة والحكومة السعودية وموقفها الشجاع القوي ورفضها الصريح وإستنكارها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية الظالم والغير مقبول بخصوص هضبة الجولان الأرض السورية المغتصبة من الكيان الصهيوني المحتل الذي لا نقبل جميع تصرفاته تجاه أشقائنا وإستيلائه لأراضينا العربية المحتلة في سوريا ولبنان وفلسطين الشقيقة .

وأضاف الأشرفي : نرفض ونشجب هذا القرار الخاطئ الصادر عن الإدارة الأمريكية ونستنكر إعترافها بسيادة الكيان الصهيوني الإسرائيلي لهضبة الجولان السورية ونؤكد للعالم بأنها أرض عربية محتلة نطالب بعودتها إلى سوريا

وطالب أشرفي المنظمات والمؤسسات بعدم قبول هذا الإعلان والقرار الخاطئ ورفضه جملة وتفصيلآ وشجبه وضرورة مشاركة الحقوقيين بإستنكارهم لهذا القرار المنكر الظالم المخالف للأنظمة والقرارات الدولية والأعراف الدولية والإنسانية والحقوقية ،

وأختتم الأشرفي :نجدد تأييدنا لتصريح المملكة العربية السعودية المتضمن أن إعلان الإدارة الأمريكية بخصوص هضبة الجولان ، يعتبر مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة بهذا الموضوع وقرارات مجلس الأمن ، ونحذر من عواقب الأمور وما سيترتب عليه من الآثار السلبية الكبيرة التي ستؤثر على مسيرة السلم والسلام في المنطقة وتزعزع مبادئ الأمن والإستقرار في الشرق الأوسط وتساهم في تخريب أمن وإستقرار العالم وإشعال الحروب والهجمات الإرهابية من المتطرفين،ونؤكد للجميع ما أكدته المملكة وقيادتها الرشيدة بأن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة من الكيان الصهيوني إسرائيل المغتصبة أراضينا .