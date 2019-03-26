الحكومة اليمنية: عاصفة الحزم صفعة قاسية للمشروع الإيراني

الوئام - متابعات

قالت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، إن عاصفة الحزم التي أطلقتها دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجهت صفعة قاسية للمشروع الإيراني التوسعي.

وأكدت الحكومة اليمنية، خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء برئاسة معين عبدالملك بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أن عاصفة الحزم مثلت تحولا مهما في مسيرة العمل العربي المشترك واستعادة زمام المبادرة، والتصدي الحازم لكل مشروع يستهدف هوية وانتماء الأمة في أي دولة عربية.

وحيت الحكومة الذكرى الرابعة لعاصفة الحزم وإعادة الأمل التي قادتها المملكة العربية السعودية، استجابة لطلب الرئيس عبدربه منصور هادي ونداءات اليمنيين لإنقاذهم من براثن المليشيا الإيرانية.

ولفتت الحكومة إلى أن هذا التضامن العربي التاريخي وجه صفعة مؤلمة وهزيمة قاسية للمشروع الإيراني التوسعي.

وأشارت الحكومة اليمنية إلى أن إيران أرادت عبر وكلائها من مليشيا الحوثي الانقلابية تحويل اليمن إلى شوكة في خاصرة أشقائهم الخليجيين والعرب، وتهديد الملاحة البحرية الدولية عبر مضيق باب المندب لابتزاز العالم.

وقالت: “إن اليمن وأشقاءها في دول التحالف، باتوا اليوم على أعتاب الانتصار الكبير لإنهاء الانقلاب ومشروعه وأجندته الدخيلة على الثقافة والهوية العربية”.

وأكدت الحكومة أن الشعب اليمني لن ينسى تلك المواقف الشجاعة والمشرفة للأشقاء العرب الذي امتزجت دماؤهم بدماء إخوانهم على تراب أرض اليمن الطاهرة لتخليصهم من أبشع انقلاب دموي وأخطر مشروع طائفي توسعي يستهدف الأمن القومي العربي.