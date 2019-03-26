وزير الحج و العمرة يبحث مع السفير التنزاني الترتيبات اللازمة لتسهيل أداء مناسك حجاج بلاده

الوئام-الرياض

استقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بالرياض اليوم ، سفير جمهورية تنزانيا لدى المملكة ، حميد مغازا.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج تنزانيا لهذا العام والترتيبات اللازمة لتسهيل أداء مناسكهم بكل راحة وأمن واستقرار.

من جانبه أشاد السفير التنزاني بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ، ولى العهد ، نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع – حفظهما الله- ، والتسهيلات الكبيرة والخدمات الجليلة التي توفرها للحجاج والمعتمرين والزوار لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.