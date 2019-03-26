نادي_الاتحاد يجدد عقد عبد العزيز العرياني #لعيون_الهلال_نشتري_تذاكر_النصر

الوئام-متابعات

أعلن نادي الاتحاد،اليوم، تجديد عقد لاعبه عبد العزيز العرياني.

وأصدر الاتحاد بيانا رسميا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي

“تويتر”، قال فيه “يعلن مجلس إدارة النادي برئاسة لؤي هشام ناظر عن

تجديد عقد اللاعب عبد العزيز العرياني لمدة ثلاث سنوات”.

وتمنى نادي الاتحاد التوفيق للاعب مع زملائه في تحقيق تطلعات جماهير

الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الاتحاد لمواجهة مضيفه الفيصلي، على ملعب مدينة المجمعة

الرياضية، يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من

منافسات الدوري السعودي للمحترفين.