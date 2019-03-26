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ضربة جديدة لبوينج “737 ماكس 8” في أحد المطارات الأمريكية: هبوط اضطراري

ضربة جديدة لبوينج “737 ماكس 8” في أحد المطارات الأمريكية: هبوط اضطراري
weam.co/582160
الوئام - متابعات

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، الثلاثاء، أن هبوطا اضطراريا لطائرة بوينج “737 ماكس 8” تم في مطار أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية بعد مشكلة متعلقة بالمحرك.

وفي وقت سابق طلب وزير النقل الأمريكي التدقيق في الرخصة الممنوحة من قبل اتحاد الطيران المدني الأمريكي لطائرات بوينغ 737 ماكس.

قالت إدارة السلامة الجوية الأمريكية إنها  أمرت رسميا بوقف طيران جميع طائرات الطراز “بوينج 737 ماكس 8” في أجواء  الولايات المتحدة، استنادا إلى “دليل جديد” وتوافر بيانات جيدة من  الأقمار الصناعية.

وأضافت الإدارة في بيان إنها اتخذت “هذا القرار نتيجة عملية جمع بيانات والوصول إلى دليل جديد تم الحصول عليه من موقع الحادث وتم تحليله”.

يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر طيران هذا  الطراز في بلاده، مشيرا إلى تطبيق الأمر بأثر فوري، وذلك في أعقاب حادث سقوط طائرة إثيوبية من هذا الطراز في وقت سابق الاسبوع الجاري مما أسفر عن مقتل 157 شخصا.

وتابع الرئيس الأمريكي بالقول إن سلامة الركاب هي الأولوية الأساسية وإن قرار وقف الطيران سيظل ساريا حتى صدور تعليمات جديدة.

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