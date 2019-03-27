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نجل الرئيس المصري الأسبق يستنكر تصرحات الإعلامي إدريس الدريس عن “الرئيس السلطة”

نجل الرئيس المصري الأسبق يستنكر تصرحات الإعلامي إدريس الدريس عن “الرئيس السلطة”
weam.co/582164
الوئام - متابعات

استنكر علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك تصريحات الإعلامي السعودي ادريس الدريس، والتي رد فيها على تناول الإعلامي عمرو أديب لموقف الأمير الوليد بن طلال من مجموعة قنوات ام بي سي.

وقال الدريس موجها كلامه لعمرو أديب “لا تتكلم عن إعلام المملكة فأنت تبدل مواقفك أكثر ما تبدل ملابسك، فكنت مقرب من مبارك أيام حكمه، وعندما أصبح سلطة انقلبت عليه”.

وعلق نجل مبارك، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على تصريحات الدريس قائلا “جاء على لسان الإعلامي السعودي إدريس الدريس لفظ عن الرئيس الأسبق مبارك ما كان يجب أن يصدر من أخوة أشقاء نكن لهم كل الاحترام والتقدير تعودنا منهم دائماً احترام وتوقير الكبير”.

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