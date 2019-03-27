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سماًء غائمة جزئيا

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية في 8 مناطق بالمملكة

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية في 8 مناطق بالمملكة
weam.co/582168
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماًء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف والحدود الشمالية والرياض والشرقية ونجران وجازان وعسير والباحة.

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

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