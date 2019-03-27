أندية أوروبا تهدد مجدداً بمقاطعة كأس العالم للأندية

باريس- الوئام:

جددت الأندية الأوروبية الكبرى، تهديدها بمقاطعة بطولة كأس العالم للأندية، ودعت الاتحاد الدولي لكرة القدم أن يقدم كافة المعلومات على البطولة بشكلها الجديد.

وقال رئيس رابطة الأندية الأوروبية أندريا أنييلي، في نهاية جمعية الرابطة: “نحن الآن، في هذه اللحظة، غير مستعدين للمشاركة في هذه البطولة”.

وأضاف: “نحن من يجب عليهم التخطيط. نحن من نقوم بالصرف. نحتاج للنظرة العامة كاملة من أجل إدارة عملنا”.

ووافق مجلس الاتحاد الدولي على تعديل بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام حالياً بشكل سنوي بمشاركة سبعة فرق فقط، لتقام كل أربع سنوات مع زيادة عدد الفرق إلى 24 بداية من عام 2021، لتحل محل بطولة كأس القارات.

ومن المقرر أن تشارك في البطولة الجديدة ثمانية فرق أوروبية، لكن رابطة الأندية الأوروبية أرسلت خطاباً لرئيس الاتحاد الدولي للعبة جياني إنفانتيو، ذكرت خلاله أن أنديتها قد تقاطع البطولة، وهو الأمر الذي قد يصبح كارثة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال نائب الأمين العام للاتحاد الدولي زفونيمير بوبان إنه “يتوقع أن تشارك الأندية الأوروبية في بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد في 2021 رغم تهديدات المقاطعة”.

وقال بوبان في جمعية رابطة الأندية الأوروبية، في أمستردام، إنه يتوقع اختفاء تهديدات المقاطعة، وعلى سبيل المثال، أرسل يوفنتوس، الذي يترأسه أندريا أنييلي ويترأس الرابطة، إشارات إيجابية أيضاً.