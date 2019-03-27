شرطة منطقة مكة تكرم المتميزين في برنامج ترتيل

جدة - الوئام - هاني الثبيتي:

كرم مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم بجدة المهندس عبدالعزيز حنفي المتميزين من منسوبي شرطة منطقة مكة المكرمة في برنامج ترتيل.

من جهته شكر مدير شرطة منطقة مكة المكرمة المتميزين وحثهم على بذل المزيد من الجهد والمثابرة وبث روح التنافس مع زملائهم ، فيما قدّم سعادته لرئيس جمعية خيركم درع تذكاري نظير تعاون الجمعية مع شرطة المنطقة في تنفيذ البرامج القرآنية المختلفة لمنسوبي الشرطة.

يذكر أن برنامج ترتيل هو عبارة عن حلقات قرآنية لتصحيح تلاوة سورة الفاتحة وقصار السور وتم تنفيذه في مقر شرطة منطقة مكة بالتعاون مع جمعية خيركم والذي امتد لثلاثة أسابيع.