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فرنسا ستحدد موعداً له

سوريا تطلب اجتماعا لمجلس الأمن الدولي بشأن الجولان

سوريا تطلب اجتماعا لمجلس الأمن الدولي بشأن الجولان
weam.co/582181
نيويورك- الوئام:

طلبت سوريا عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، إثر قرار الولايات المتّحدة الاعتراف بالسّيادة الإسرائيليّة على الجولان، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسيّة.

وينبغي على رئاسة المجلس، التي تتولّاها فرنسا خلال شهر مارس، أن تُحدّد الآن تاريخاً لعقد هذا الاجتماع.

وفي رسالة اطّلعت عليها وكالة فرانس برس، طلبت البعثة السوريّة لدى الأمم المتّحدة من رئاسة المجلس تحديد موعد لعقد اجتماع عاجل “لمناقشة الوضع في الجولان السوري المحتلّ، والانتهاك الصارخ الأخير لقرار مجلس الأمن ذي الصلة من قِبل دولة دائمة العضويّة”.

ولم تُحدد الرئاسة الفرنسيّة موعدًا للاجتماع على الفور. وقال دبلوماسيّون إنّ مناقشة ستُجرى في المجلس بشأن طلب سوريا.

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