السجن 14 عاماً لمسؤول صينى كبير

بكين- الوئام:

أصدرت محكمة صينية حكما على ” لو ويي ” النائب السابق لرئيس إدارة الدعاية التابعة للجنة المركزية بالحزب الشيوعي الصيني، بالسجن 14 عاما ودفع غرامة بتهمة الحصول على رشى.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية أن المتهم البالغ من العمر 59 عاما قبل الحكم الصادر من محكمة الشعب المتوسطة في نينجبو شرقي الصين ولن يستأنف الحكم.

واعترف لو، في تشرين أول/أكتوبر الماضي، بالحصول على رشوة تبلغ قيمتها أكثر من 6ر4 مليون دولار واستغل مناصبه المختلفة خلال الفترة من 2002 إلى 2017 في الحصول على منافع له ولآخرين.

وبموجب الحكم أيضا سيدفع لو ويي، النائب السابق لرئيس إدارة الدعاية التابعة للجنة المركزية بالحزب الشيوعي الصيني، غرامة بقيمة 3 ملايين يوان (حوالي 450 ألف دولار أمريكي)،كما سيتم مصادرة الأموال والممتلكات التي حصل عليها في شكل رشاوى وأي فائدة ناتجه عنها، وإعادتها إلى خزانة الدولة.

وثبت أن لو استغل مناصبه لمساعدة منظمات وأفراد محددة في إدارة الانترنت وإدارة شركات والحصول على ترقيات والنقل الوظيفي في الفترة ما بين 2002 و2017 وقبل بشكل مباشر أو من خلال آخرين أموالا وممتلكات بقيمة 32 مليون يوان(76ر4 مليون دولار) من المنظمات والأفراد، وفقا للمحكمة.