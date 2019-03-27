تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين بهيئة السوق المالية

الرياض- الوئام:

أعلنت هيئة السوق المالية عن توفر وظائف شاغرة بمسمى أخصائي في الأكاديمية المالية بالرياض في إدارات : إدارة المعايير والمؤهلات، إدارة التدريب والتطوير، إدارة العلاقات والتواصل.

وقالت أن الوظائف المتاحة حيالً تفاصيلها كالأتي:

أخصائي في إدارة المعايير والمؤهلات المهنية:

ومن ضمن المهام والمسئوليات الإشراف على وضع أُطر المعايير والجدارات المهنية، بما في ذلك، التخطيط والتطوير والتواصل والمراجعة.

تطوير برامج ومؤهلات الاعتماد الشهادات المحلية والإشراف عليها مع اتباع المتطلبات التنظيمية و/ أو احتياجات السوق وتوفير الشهادات والمؤهلات الدولية من خلال الاعتراف بها ومعادلتها من جانب الجهات المشرعة والقطاع .

ضمان جودة قاعدة أسئلة الاختبارات وتأمينها وتوافقها مع آخر المتطلبات القانونية والتنظيمية والممارسات المتبعة في السوق

أية مهام أخرى يُكلف بها من قبل مدير الإدارة في حدود اختصاصاته

أخصائي في إدارة التدريب والتطوير:

ومن ضمن المهام والمسئوليات تقييم القوى العاملة في قطاع الخدمات المالية السعودي وتحديد الاحتياجات التدريبية ذات الأولوية لضمان تلبية خدمات الأكاديمية لاحتياجات القطاع وإعداد وتنمية حلول التدريب والتطوير لتلبية احتياجات السوق والإشراف على تصميم نظام لقياس فعالية التدريب وتعميم مقاييس فعالية التدريب على الجهات المعنية.

تنسيق جهود جدولة وتخطيط وحدات وبرامج التدريب وأية مهام أخرى يُكلف بها من قبل مدير الإدارة في حدود اختصاصاته.

أخصائي في إدارة العلاقات والتواصل:

ومن ضمن المهام والمسئوليات إدارة الاتصالات الداخلية لدى الأكاديمية والإشراف عليها ووضع السياسات والإجراءات ذات الصلة وإدارة وتوجيه التواصل الخارجي وفقًا لاستراتيجية العلامة التجارية والتواصل المحددة مسبقًا.

الحد الأدنى لمتطلبات الوظيفة : أن يكون المتقدم او المتقدمة حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية تأمين، إدارة أعمال ، الموارد البشرية، الإعلام والتسويق و تقنية المعلومات.

أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية وخبرة (3) سنوات لدرجة البكالوريوس أو (2) سنوات لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال العلاقات والتواصل، التدريب والتطوير والمعايير والمؤهلات أو ما يعادلها

أن يكون المتقدم/المتقدمة سعودي الجنسية واجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية واجتياز المقابلات الشخصية.