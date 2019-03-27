الهلال يضع صدارته على المحك أمام النصر في ديربي الرياض

الرياض- الوئام:

يضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارته لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين) على المحك عندما يحل ضيفا على النصر بعد غد الجمعة في ديربي الرياض الذي يقام ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري.

ويحتل الهلال صدارة الدوري برصيد 57 نقطة بفارق نقطتين أمام النصر، الوصيف.

لن تكون المباراة سهلة على الطرفين في ظل رغبتيهما في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، فالهلال يسعى للفوز من اجل الحفاظ على الصدارة وزيادة فارق النقاط التي تفصله عن النصر إلى خمس نقاط، بينما يريد النصر الفوز من أجل انتزاع صدارة الدوري.

يدخل النصر المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق ستة انتصارات متتالية في آخر مباريات له بالدوري، بعكس الهلال الذي تعادل في آخر مباراتين، وكانت نتيجة آخر مبارياته التعادل السلبي أمام أحد، صاحب المركز الأخير.

وحرص روي فيتوريا مدرب فريق النصر على الاجتماع بلاعبيه وطالبهم بضرورة تحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل اعتلاء صدارة الترتيب.

كما حرص فيتوريا على إقامة تدريبات الفريق بعيدا عن أعين الإعلام والجماهير لفرض المزيد من السرية على طريقة اللعب التي سيعتمد عليها في المباراة.

وكان المنتخب النيجيري أعفى لاعبه أحمد موسى من المشاركة في المباراة الودية أمام المنتخب المصري التي أقيمت أمس الثلاثاء وعاد إلى الرياض من أجل الانتظام في تدريبات النصر.

في المقابل، عقد زوران ماميتش المدير الفني للهلال جلسات نفسية مع لاعبيه وطالبهم بضرورة نسيان نتائج آخر مباراتين والتركيز في مباراة النصر من أجل استعادة الانتصارات والابتعاد بصدارة جدول الترتيب.

وتنفس ماميتش وجهازه الصعداء بعدما شارك كارلوس إدواردو لاعب الفريق في التدريبات أمس الأول الاثنين وهو ما يعطي الفريق دفعة كبيرة في الجانب الهجومي.

ووفقا لإحصاءات وأرقام موقع الدوري السعودي للمحترفين، فإن المرة الأخيرة التي فاز فيها النصر على الهلال في ديربي الرياض، كانت بهدف نظيف في موسم 2014 / 2015.

وتميل كفة المواجهات المباشرة بين قطبي العاصمة في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، لصالح الهلال بـ 11 انتصارا من أصل 21 مواجهة جمعت الفريقين، مقابل 5 انتصارات للنصر، وتعادل الفريقان في 5 مواجهات.

وسبق للنصر والهلال أن تواجها مرتين في دوري المحترفين خلال شهر آذار/مارس انتهتا لصالح الهلال، ولم يستطع النصر تسجيل أي هدف فيها، حيث كانت الأولى في الدور الأول من موسم 2011 / 2012 وفاز فيها الهلال بهدف دون مقابل، بينما فاز في الثانية بهدفين نظيفين في الدور الأول من موسم 2015 / 2016.

وكانت أكبر نتيجة فاز بها الهلال على النصر في موسم 2016 / 2017 عندما فاز 5 / 1، بينما كان أكبر فوز حققه النصر على الهلال 2 / 1.

وتقام بعد غد الجمعة مباراة في غاية القوة أيضا عندما يحل اتحاد جدة ضيفا على الفيصلي.

ويسعى الاتحاد للدخول أكثر في منطقة وسط الجدول للابتعاد عن الهبوط، حيث يحتل الفريق المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن المركز قبل الأخير.

بينما يتطلع الفيصلي لتحقيق الفوز من أجل تحسين مركزه في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز السابع برصيد 33 نقطة.

وتفتتح مباريات هذه الجولة غدا الخميس عندما يلتقي الفيحاء مع الباطن والتعاون مع الوحدة والحزم مع الفتح، والاتفاق مع القادسية والأهلي مع الرائد.

وتختتم منافسات هذه الجولة يوم السبت المقبل، عندما يحل الشباب ضيفا على أحد.