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أثار مخاوف على مصير الوثائق التي لا تقدر بمال

حريق كبير في متحف سانت لويس للوثائق النادرة بأمريكا

حريق كبير في متحف سانت لويس للوثائق النادرة بأمريكا
weam.co/582190
واشنطن- الوئام:

قال مسؤولون ووسائل إعلام اليوم الأربعاء إن حريقا كبيرا اندلع في متحف للمخطوطات النادرة في مدينة سانت لويس الأمريكية مما أثار مخاوف على مصير الوثائق التي لا تقدر بمال رغم أن حجم الخسائر لم يتضح بعد.

وقالت إدارة المطافئ على تويتر إن نحو 80 من رجال الإطفاء عملوا لمدة ساعتين لإخماد النيران التي اندلعت أمس الثلاثاء في
متحف مكتبة مخطوطات كاربيليس.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات لكن وسائل الإعلام قالت إن الطابق الثاني من المبنى المؤلف من ثلاثة طوابق ويعود تاريخه إلى
مئة عام انهار أثناء الحريق. وبدأ التحقيق لمعرفة سبب الحريق.

وقالت صحيفة (سانت لويس ديسباتش) إنه مع انطلاق أجراس الإنذار،هرع رجال الإطفاء لإخراج الصناديق والتماثيل وغيرها من القطع الأثرية.

ولم يتضح حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء ماذا كان في المتحف الذي يضم بعضا من أكبر المجموعات الخاصة في العالم
للمخطوطات الأصلية وذلك لأن مقتنياته تنتقل بالتناوب بين أكثر من 10 متاحف في الولايات المتحدة.

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