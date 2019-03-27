إنطلاق ملتقى النشاط الطلابي الرابع بتعليم سراة عبيده

سراة عبيدة- الوئام:

اطلقت الإدارة العامة للتعليم في محافظة سراة عبيده يوم امس الثلاثاء ملتقى النشاط الطلابي الرابع برعاية امير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال ويحمل الملتقى شعار“ على الحدود كلنا جنود”.

وسيقام بإحدى المدارس الواقعة ضمن نطاق الحد الجنوبي وبدأت فعالياته أمس الثلاثاء ويستمر على مدار يومين متواصلة وبمشاركه عددا من الجامعات والكليات.

وقال المدير العام للتعليم في محافظة سراة عبيده الدكتور ملفي العتيبي ان هذا الملتقى يقام للمرة الرابعة على التوالي وبمشاركة مسئولي الوزارة ومديرو التعليم في مناطق ومحافظات المملكة.

وبين مدير تعليم سراة عبيده ان الملتقي سيشهد الملتقى تكريم أبناء شهداء الواجب وهذا بلا شك انهم يستحقون التكريم والتشجيع ورفع معنوياتهم والوقوف معهم ودعم قواتنا المسلحة المرابطة ودعم المنافسة الشريفة بين الفرق الكشفية، من جانبه.

قال مدير النشاط الطلابي في الإدارة محمد دغش ان الملتقى للعام الحالي حظي بدعم ومساندة من أمير منطقة عسير كداعم ومبادرة تكريم ووفاء لأبطال القوات المسلحة والأمن.

كما سيتخلل الملتقي الرابع استعراض اوبريت متميز ،وكانت ادارة تعليم محافظة سراة عبيده حققت خلال السنوات الماضية العديد من الجوائز والتفوق العلمي وتم تكريم الإدارة من قبل وزير التعليم السابق الدكتور احمد العيسى وحصلت على مراكز التميز على تنظيم العملية التعليمية والانضباط المدرسي وتحقيقها المركز الثاني على مستوى ادارات مناطق ومحافظات المملكة.