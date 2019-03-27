التعليقات: 0

و7 فرق إسعافية تباشر الواقعة

بالصور.. مصرع وإصابة 6 في حادث تصادم بالطائف

بالصور.. مصرع وإصابة 6 في حادث تصادم بالطائف
weam.co/582196
الطائف - الوئام - عبدالله العازمي:

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب اثنان، اليوم، في حادث تصادم وقع بين عدة مركبات وذلك على طريق ( عشيرة -المحاني )، وباشرت الواقعة الفرق الاسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف.

من جانبه، أوضح شادي بن عابد الثبيتي، المتحدث باسم الهلال الاحمر السعودي في الطائف، أن غرفة العمليات بمنطقة مكة المكرمة تلقت البلاغ على الرقم ٩٩٧ عن وجود حادث تصادم في الموقع المذكور أعلاه عند الساعة ٣:٤١ وبدورها قامت بتوجيه سبع فرق إسعافية، وفرقة من صحة الطائف، بقيادة القائد الميداني أحمد تركستاني.

وعند وصول أول فرقة للموقع اتضح أن بالمرقع ستة حالات أربع منها انتقلت إلى رحمة الله، فيما تعرضت حالتين لإصابات خطيرة حيث تم التعامل معها بتفديم الخدمة الإسعافية اللازمة، ونقلها بعد ذلك إلى مستشفى الأمير سلطان العسكري.

روابط ذات صلة

اندلاع حريق في شقة سكنية شمال الطائف

اندلاع حريق في شقة سكنية شمال الطائف

إغلاق جسر الملك عبدالله بمشعر منى بدءا من الغد

إغلاق جسر الملك عبدالله بمشعر منى بدءا من الغد

السعودية تعتزم طرح عقد لبناء محطة طاقة شمسية قدرة 600 ميجاوات

السعودية تعتزم طرح عقد لبناء محطة طاقة شمسية قدرة 600 ميجاوات

طقس اليوم: توقعات بهطول أمطار بالرياض والقصيم والشرقية

طقس اليوم: توقعات بهطول أمطار بالرياض والقصيم والشرقية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>