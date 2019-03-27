بالصور.. مصرع وإصابة 6 في حادث تصادم بالطائف

الطائف - الوئام - عبدالله العازمي:

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب اثنان، اليوم، في حادث تصادم وقع بين عدة مركبات وذلك على طريق ( عشيرة -المحاني )، وباشرت الواقعة الفرق الاسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف.

من جانبه، أوضح شادي بن عابد الثبيتي، المتحدث باسم الهلال الاحمر السعودي في الطائف، أن غرفة العمليات بمنطقة مكة المكرمة تلقت البلاغ على الرقم ٩٩٧ عن وجود حادث تصادم في الموقع المذكور أعلاه عند الساعة ٣:٤١ وبدورها قامت بتوجيه سبع فرق إسعافية، وفرقة من صحة الطائف، بقيادة القائد الميداني أحمد تركستاني.

وعند وصول أول فرقة للموقع اتضح أن بالمرقع ستة حالات أربع منها انتقلت إلى رحمة الله، فيما تعرضت حالتين لإصابات خطيرة حيث تم التعامل معها بتفديم الخدمة الإسعافية اللازمة، ونقلها بعد ذلك إلى مستشفى الأمير سلطان العسكري.