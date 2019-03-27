محافظ حفر الباطن ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد دخيل المريخي

حفر الباطن- الوئام- فهد الميموني:

نقل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفرالباطن، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، وتعازي سمو وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، لذوي الشهيد دخيل بن حمود بن دخيل المريخي، أحد منسوبي قوة الأفواج الأمنية، الذي استشهد خلال أداء عمله على الحد الجنوبي بمنطقة عسير.

وعبّر سمو محافظ حفرالباطن عن خالص العزاء والمواساة لذوي الشهيد دخيل بن حمود بن دخيل المريخي في فقيدهم، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته.

فيما عبر ذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة – أيدها الله – ولسمو وزير الداخلية وسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه وسمو محافظ حفرالباطن على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين – أيده الله- بأبنائها المواطنين في مختلف المناطق.

وتحدث العقيد هزاع بن حمود المريخي شقيق الشهيد معرباً عن فخره بالشهيد سائلا الله عز وجل له الرحمة والمغفرة ، وقدم شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو وزير الداخلية وسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه وسمو محافظ حفرالباطن ، مؤكداً أن مواساتهم كان لها الأثر البالغ في نفوسهم.