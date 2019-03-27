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عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدّر

القتل تعزيراً لمهرب المخدرات «خالد خان» في المدينة المنورة

القتل تعزيراً لمهرب المخدرات «خالد خان» في المدينة المنورة
weam.co/582216
المدينة المنورة- الوئام:

أصدرت وزارة الداخلية اليوم, بياناً حول تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مهرب مخدرات, فيما يلي نصّه:قال الله تعالى “إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ “.

بفضل من الله تم القبض على المدعو / خالد خان محبت خان “باكستاني الجنسية” عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدّر, وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له, وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صكّ شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم بقتله تعزيراً, وأيدّ الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني / خالد خان محبت خان اليوم الأربعاء 1440 / 7 / 20 هـ في منطقة المدينة المنورة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك, لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على محاربة المخدرات بأنواعها, لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع, وإيقاع أشدّ العقوبات على مرتكبيها, مستمدة منهجها من شرع الله القويم, وهي تحذّر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره .

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