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بعد مباراة مالطا

المنتخب الإسباني هو الأفضل في العالم

المنتخب الإسباني هو الأفضل في العالم
weam.co/582221
مدريد- الوئام:

أشاد المدير الفني لمنتخب مالطا الأول لكرة القدم، رايموند فاروجيا، بالمنتخب الإسباني، مؤكدا أن الأخير هو الفريق الأفضل في العالم، وذلك بعد هزيمة فريقه صفر / 2 في المباراة التي جمعت بين البلدين مساء أمس الثلاثاء ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة
كأس أمم أوروبا 2020.

وقال فاروجيا: “لقد لعبنا ضد أحد أفضل الفرق في العالم، بل الأفضل، المباراة كانت مليئة بالصعوبات، لقد اضطررنا للدفاع طوال وقت طويل، وكان الاستحواذ بنسبة 80 بالمئة (للمنتخب الإسباني) و20 بالمئة (لمنتخب مالطا)”.

يشار إلى أن المهاجم الفارو موراتا هو من سجل هدفي المنتخب الإسباني “الماتادور” في اللقاء.

وأثتى فاروجيا أيضا على قوة دفاع المنتخب الإسباني، معربا عن أمنيته بالتوفيق لمدرب “الماتادور” ، لويس انريكي.

واختتم قائلا: “أتمنى أن تسير الأمور على ما يرام معه ومع عائلته، أحترمه كثيرا”.

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