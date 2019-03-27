اعتماد مواعيد الدوام الصيفي للمدارس في الطائف

الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

اعتمد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي موعد الدوام الصيفي للمدارس بمحافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميا بكافة المراحل للبنين والبنات للعام الحالي وذلك اعتبارًا من يوم (الأحد) الموافق 24 – 07 – 1440 هـ.

وتقرر أن يكون الاصطفاف الصباحي الساعة (6:45) وبداية الحصة الأولى الساعة (7:00) صباحا. فيما ستكون بداية الفترة الأولى للاختبارات في الساعة السابعة صباحا.

أكد ذلك المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي والذي أهاب بمنسوبي ومنسوبات المدارس والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم مراعاة مواعيد الدوام الرسمية والتوقيت الزمني للحصص الدراسية.