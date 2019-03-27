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تضم 30 ألف ضابط وموظف

من هو الجنرال المرشح لرئاسة “قيادة الفضاء العسكرية” الأمريكية

من هو الجنرال المرشح لرئاسة “قيادة الفضاء العسكرية” الأمريكية
weam.co/582232
واشنطن - الوئام:

أعلن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، ترشيح جون ريموند، وهو جنرال في سلاح الجو الأمريكي لرئاسة قيادة الفضاء العسكرية الأمريكية الجديدة، التي أنشأها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقرار صدر في ديسمبر الماضي.

ومع الهيكل الذي تم إنشاؤه حديثاً، ستصبح قيادة الفضاء هي القيادة الحادية عشرة الموحدة بالجيش الأمريكي والتي ستركز على العمليات الفضائية.

وذكرت شبكة “سي.إن.إن” الإخبارية إن “قيادة الفضاء بالقوات الجوية ستضم نحو 30 ألف فرد”.

وجاء إعلان ترشيح ريموند في ذات اليوم الذي أعلن فيه نائب الرئيس مايك بنس عن خطط لإعادة رواد الفضاء الأمريكيين إلى القمر في غضون خمس سنوات وللتخطيط لإرسال مهمات بشرية إلى المريخ.

ويعمل ريموند قائداً للقوات الجوية الأمريكية منذ عام 2016 وسيستمر في شغل هذا المنصب.

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