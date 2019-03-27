خادم الحرمين يستقبل قائد الجيش الليبي ورئيس الوزراء الأردني

الوئام - واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

وقد أكد خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – خلال الاستقبال، حرص المملكة على أمن واستقرار ليبيا، متمنياً للشعب الليبي التقدم والازدهار.

كما جرى خلال الاستقبال، بحث مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان.

كما استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، دولة رئيس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور عمر الرزاز.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين ، والسبل الكفيلة بتنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، بالاضافة إلى بحث تطورات الأحداث على الساحتين الاقليمية والدولية.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

كما حضره من الجانب الأردني، رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق محمود فريحات، ومدير المخابرات العامة الفريق عدنان الجندي، ومستشار جلالة الملك للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد العسعس، وسفير الأردن لدى المملكة علي الكايد.