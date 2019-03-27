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وترجيح انتحاره

العثور على نجل السفير الليبي في عمان ميتا

العثور على نجل السفير الليبي في عمان ميتا
weam.co/582246
وكالات - الوئام:

عثرت الأجهزة الأمنية الأردنية الأربعاء على جثة عشريني هو نجل السفير الليبي في عمان مصابا بطلقة واحدة في الرأس بينما أشارت التحقيقات الأولية إلى انتحاره، على ما أفاد مصدر أمني.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن إسمه، لوكالة فرانس برس إن “الأجهزة الأمنية عثرت اليوم الأربعاء على حسن محمد حسن البرغثي داخل سيارة وهو مصاب بطلقة واحدة في الرأس من مسدسه بعد إبلاغ عائلته عن تغيبه عن المنزل ليوم واحد”.

وأشار إلى أنه “تم نقل الجثة إلى المركز الوطني للطب الشرعي لتشريحها، بينما تشير التحقيقات والمؤشرات الأولية إلى حالة إنتحار”.

وأوضح المصدر إلى أن “البرغثي وهو نجل السفير الليبي في عمان كان يعاني من الإكتئاب، وتغيب عن منزله من أمس الثلاثاء”.

ولم تعلق السفارة الليبية في عمان على الحادثة.

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