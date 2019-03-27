أمانة عسير: إزالة تعديات بمساحة مليون متر مربع

عسير - الوئام:

أزالت أمانة منطقة عسير ممثلة بإدارة مراقبة الأراضي والتعديات أكثر من مليون متر مربع من التعديات على أراض حكومية بمواقع متفرقة من مدينة أبها وبعض القرى المجاورة.

وأبان أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن التعديات التي قامت الأمانة بإزالتها مؤخرا شملت مواقع شرق مدينة أبها وأخرى في مركز”مربه” ، مشيرا إلى أن التعديات تنوعت بين إنشاء أسوار وتسوية أرض بدون مستمسكات شرعية وبطرق غير نظامية.

وأكد أمين المنطقة أن تم التحقق من عدم ملكية المعتدين للأراضي وعليه نفذت آليات الأمانة أعمال الإزالة فورا وذلك بمشاركة قوة أمنية ، مبينا أن إدارة مراقبة الأراضي والتعديات ستواصل جولاتها الرقابية بشكل مستمر على المواقع التي يكثر التعدي عليها.