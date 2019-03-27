الاتحاد السعودي يوضح حقيقة تسبب رئيس نادي النصر في إقالة كلاتنبيرغ

الرياض - الوئام:

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم، بيانا، بشأن ما ورد في الحديث الفضائي لرئيس مجلس إدارة نادي النصر سعود آل سويلم، بخصوص رئيس لجنة الحكام السابق مارك كلاتنبيرغ.

وقال البيان إنه: “عطفا على الحديث الفضائي الذي خرج به رئيس مجلس إدارة نادي النصر سعود آل سويلم بتاريـخ 21 مارس 2019، وأشار فيه إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أقال السيد مارك كلاتنبيرغ، رئيس لجنة الحكام، وأنه كان خلف هذه الإقالة، ومدعيا أن السيد كلاتنبيرغ كان يعمل لدى الاتحاد لمدة ثلاثة أشهر بعد إقالته.

وإزاء ذلك، فإن الاتحاد السعودي لكرة القدم يؤكد بأن ما ذكره رئيس مجلس ادارة نادي النصر غير صحيح جملة وتفصيلا، ويود في هذا الصدد توضيح الآتي:

أولأ: أن عقد السيد مارك كلاتنبيغ انتهى في شهر فبراير الماضي من هذا العام، وانتفى دوره بمجرد نهاية العلاقة التعاقدية، ولا صحة لما تم الإشارة إليه بأنه قد تمت إقالته.

ثانيا: أن السيد مارك كلاتنبيغ تم الاتفاق معه على إنهاء العلاقة معه، وعدم رغبة الاتحاد السعودي لكرة القدم بتجديد عقده في شهر فبراير الماضي، وقد تم الإعلان عن ذلك في تاريخ 8 فبراير 2019، وفقا لقرار المكتب التنفيذي المعلن رسميا، والذي اعتمد فيه تعيين خليل جلال رئيسا للجنة الحكام، وإنهاء العلاقة مع كلاتنبيرغ، وإن ادعاء رئيس مجلس إدارة نادي النصر بأن السيد مارك عمل لمدة ثلاثة أشهر بعد إقالته حسب قوله- في حديثه الفضائي عار عن الصحة.

ثالثا: يؤكد الاتحاد السعودي بأنه يتخذ كافة قراراته وفقا للأنظمة المرعية في المملكة، وخاصة فيما يتعلق بعقود العمل واللوائح الرياضية المعمول بها، وبما يراه مجلس إدارته محققا لمصلحة اللعبة.

ويشدد الاتحاد السعودي -في هذا الصدد-عـلى ثقته التامة في رئيـس لجنة الحكام الحالي الأستاذ خليل جلال وقدرته على أداء المهمة بنجاح، وهو الذي جاء تعيينه بثقة من مجلس إدارة الاتحاد، وبدعم من الهيئة العامة للرياضة، لما يملكه من كفاءة وسجل حافل بالنجاحات”.

وكان سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر، خرج في حوار تلفزيوني ببرنامج فضائي، صرح خلاله أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أقال السيد مارك كلاتنبيرغ، وأنه كان خلف هذه الإقالة، ومدعيا أن السيد كلاتنبيرغ كان يعمل لدى الاتحاد لمدة ثلاثة أشهر بعد إقالته.