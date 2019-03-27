مقهى تايلاندي يبتكر طريقة جديدة للترحيب بزواره.. باستخدام كلاب “الكورجي”

بانكوك - الوئام:

عندما يدلف الزوار إلى مقهى (كورجي إن ذا جاردن) في العاصمة التايلاندية بانكوك يجدون في استقبالهم أكثر من عشرة كلاب من فصيلة كورجي تتقافز على أقدامها القصيرة وتسارع للترحيب بهم ومصافحتهم مقابل الحصول على مكافأة لذيذة من الطعام.

ويؤوي المقهى 12 كلبا من هذه الفصيلة التي ذاع صيتها بين محبي الكلاب في تايلاند بفضل أجسادها القصيرة الممتلئة وقدرتها الهائلة على رسم البسمة على شفاة الناس.

وقالت تانتشانوك كاناواونج مالكة المقهى “إنها كلاب طريفة ومظهرها ظريف بقامتها القصيرة الممتلئة. هذا هو مظهرها المتميز

الذي أحبه”.

وأضافت “أحب أيضا شخصياتها المضحكة.. إنها طريفة جدا”. وتنتشر “مقاهي القطط” في طوكيو وبانكوك ومدن أخرى منذ سنوات.

ومقهى كلاب الكورجي مصمم على نفس الطراز تقريبا لعشاق هذه الفصيلة المميزة من الكلاب التي تشتهر بأنها الكلاب المفضلة للملكة إليزابيث ملكة بريطانيا.

ونفق آخر كلب من فصيلة كورجي كان لدى الملكة في أكتوبر عام 2018. وامتلكت الملكة البريطانية نحو 30 كلبا من هذه الفصيلة.

واستوحى فيلم الرسوم المتحركة الجديد “ذا كوينز كورجي” (كورجي الملكة) فكرته من حب إليزابيث لهذه الفصيلة.

وفي بانكوك، تقول تانتشانوك إن الكلاب تعمل ستة أيام أسبوعيا في المقهى لكن لديها الكثير من الوقت للقيلولة والجري في أنحاء الحديقة.

ويدفع الزائر 11 دولارا لقضاء ساعة برفقة كلاب الكورجي التي تحمل أسماء مثل سالمون وبين وبيبيكورن.

وتقول تانتشانوك إنها لم تكن تعتزم فتح مقهى لكلاب كورجي لكن العدد الكبير من الجراء التي وضعتها كلبتها أوحى لها بالفكرة.