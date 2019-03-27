“الغذاء والدواء” تضبط 280 طناً من التمور الفاسدة

واس - الوئام:

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مصنع يحتوي على عشرات الأطنان من التمور الفاسدة ومنتهية الصلاحية، خلال عددٍ من الجولات التفتيشية، التي نفذها مفتشي الهيئة بالمنطقة.

وأسفرت هذه الجولات عن ضبط مخالفات تتعلق بالبطاقة الغذائية في مصنع تمور آخر.

يذكر أن كمية التمور التي ضبطها المفتشون في المصنعين بلغت نحو 280 طناً، وتستكمل “الغذاء والدواء” الإجراءات النظامية بحقهما.