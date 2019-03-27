القضاء الإماراتي يؤجل “قضية زينة”

وكالات - الوئام:

واصلت محكمة الجنح في دبي اليوم الأربعاء النظر في قضية اعتداء وسب متبادل، بين الفنانة المصرية زينة وشقيقتها من جانب وأسرة أمريكية من أصل مصري من الجانب الآخر.

ولم تحضر الفنانة المصرية بداعي المرض، كما غابت شقيقتها عن الجلسة، بينما حضر الطرف الثاني في الدعوى، قادما من الولايات المتحدة.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى يوم الثامن من نيسان/ إبريل المقبل، وطلبت حضور شاهد إثبات شاهد واقعة السب والاعتداء.

وبدأت الدعوى حين كانت الفنانة المصرية تقيم في فندق بدبي خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، ونشبت مشاجرة بينها وبين طفلة تنتمي لأسرة أمريكية بزعم أن الطفلة التقطت صورة للفنانة خلسة، وتطور الأمر للاعتداء بينها وشقيقتها من طرف وأسرة الطفلة من الطرف الآخر، ما استدعى تدخل الشرطة، وتوجيه الاتهام للطرفين بالاعتداء المتبادل.