موسكو: اجتماع “سري” بشأن طائرة ماليزيا التي سقطت في أوكرانيا عام 2014

موسكو - الوئام:

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، اليوم، أن موسكو استضافت اجتماعا “سريا” عقد مع أستراليا وهولندا، بشأن كارثة الطائرة الماليزية “بوينج” التي سقطت فوق منطقة دونباس، شرق أوكرانيا عام 2014، طبقا لما ذكرته وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وقال جروشكو: “نعم، تم عقد اللقاء واتفقنا على أن يجري بشكل سري “.

يذكر أن الطائرة “بوينج777-” التابعة للخطوط الجوية الماليزية، والتي كانت متجهة من أمستردام إلى كوالالمبور تحطمت في مقاطعة دونيتسك يوم 17 يوليو .2014 ولقي جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 298 شخصاً، حتفهم جراء الحادث، بينهم 193 راكباً يحملون الجنسية الهولندية.

واتهمت كييف وحدات الدفاع الشعبي في دونباس بإسقاط الطائرة. ومن جانبها، نفت هذه الوحدات امتلاكها لوسائل تسمح بإصابة الطائرات على هذا الارتفاع.

وأعلن فريق التحقيق الهولندي في بيان، بأن الصاروخ الذي أسقط الطائرة، هو من نوع “بوك” ، تم نقله من روسيا، كما أن لا علاقة للقوات الأوكرانية بتحطم الطائرة.

وأعربت موسكو في أكثر من مناسبة عن خيبة أملها، من غياب المستوى المطلوب من التعاون بين لجنة التحقيق الدولية في أسباب كارثة طائرة ” بوينج” الماليزية من جهة، والخبراء الروس من جهة أخرى.

ووقع الحادث بعد بضعة أشهر من تمرد انفصالي موالي لروسيا اندلع شرق أوكرانيا في أعقاب الإطاحة بالرئيس الموالي لروسيا في استقطاب نحو الغرب.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 13 ألف شخص قُتلوا في الصراع بين الانفصاليين والجيش الأوكراني. بينما تنفي روسيا، التي تمثل الانفصاليين في المفاوضات بشدة إذكاء الصراع من خلال السلاح أو العسكريين .