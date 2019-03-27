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في مكة

الشرطة تضبط شخصا استولى على أموال مواطن بالقوة

الشرطة تضبط شخصا استولى على أموال مواطن بالقوة
weam.co/582278
مكة - الوئام:

تمكنت شرطة مكة، اليوم الأربعاء، من تحديد هوية متهم بالاعتداء على مواطن في العقد الثامن من عمره، والاستيلاء على محفظته وما بحوزته من مبالغ مالية بالقوة.

وصرح المُتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة ، بأن شرطة محافظة جدة باشرت بلاغاً بتاريخ 1440/7/18هـ عن تعرض مواطن في العقد الثامن من العمر لاعتداء من قبل شخص مجهول، أثناء تواجده بأحد المحلات التجارية جنوب محافظة جدة، والإستيلاء على محفظته وما بحوزته من مبالغ ماليه بالقوه.

وأوضح المتحدث، في بيان، أن إجراءات البحث والتحري أسفرت عن تحديد هوية المتهم وهو مواطن في العقد الرابع من العمر ، والقبض عليه ، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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