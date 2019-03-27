آراء النصراويين لديربي الجولة 25: يتوقعونها صعبة ومثيرة لنجومية الفريقين 

مصعب الرويجح - الوئام

تترقب جماهير النصر مباراة فريقهم أمام الهلال ضمن مباريات الجولة 25 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تحظى المباراة بأهمية كبيرة، لقرب المنافسة على صدارة سلم الترتيب والفارق البسيط بينهم.

وفي حديث مع الجماهير عن الديربي الجمعة المقبل، قال المشجع محمد السحيم “مباراة صعبة جدا بين عملاقي الكرة السعودية حيث تجمع المتصدر والوصيف والفائز بينهم بلا شك سيكون بطل الدوري”.

وأرجح أن النصر سيكون الأقرب للفوز وذلك لتواجد كتيبة النجوم الأجانب في التشكيلة حيث أصبحوا قادرين على تغيير نتيجة المباراة في أي وقت.

وأكد محمد الثبيتي، محب للنصر، أن الفريقين تقاسما نجومية الموسم وذلك لشدة المنافسة بينهما.

وتابع: “أفضل فريقين هذا الموسم النصر والهلال بلا منازع فكل فريق يملكون مفاتيح لعب كثيرة ومتعددة فالنصر مثلا يملك سلطان الغنام وبجانبه بيتروس وأمامهم مرابط وجوليانو إضافة إلى النيجيري أحمد موسى وحمد الله فالرباعي الأجنبي للنصر يعتبر قوة هجومية كبيرة ويعتمد عليه النصر كثيرا في حسم المباريات وبالنسبة للهلال يمتلك نجوما كبارا بدءا من المدافع بوتيا إضافة للاسترالي ديجنيك والذي أتوقع أن يلعب في المباراة كمحور دفاعي مع كنو وفي الوسط أيضا هناك جوفينكو وكارليو وأدواردو وأمامهم المدمرة قوميز هداف الفريق فالفريقين يملكون نجوم كبار قادرين على حسم نتيجة أي مباراة”.

وأضاف: “بالنسبة للتوقع فهذه المباريات الديربي صعبة توقع أي نتيجة قبل المباراة وإن كنت أميل للتعادل الإيجابي بهدف لمثله”.