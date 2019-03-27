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الأمير بدر بن سلطان يشهد توقيع عقد تنفيذ مطار القنفذة بـ840 مليون ريال

الأمير بدر بن سلطان يشهد توقيع عقد تنفيذ مطار القنفذة بـ840 مليون ريال
weam.co/582285

شهد أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان، اليوم الأربعاء، توقيع عقد تنفيذ مشروع “مطار القنفذة” المزمع إنجازه خلال عامين بتكلفة 840 مليون ريال، بين هيئة الطيران المدني، ويمثلها وزير النقل نبيل العامودي، وشركة “نسما”.

واطّلع الأمير بدر بن سلطان خلال زيارته لموقع المشروع على مجسم البناء الخاص بمطار القنفذة، الذي يشتمل على 5 بوابات للسفر و2 من سيور عفش الأمتعة في منطقة القدوم، إضافةً إلى 20 كاونتر لإنهاء إجراءات السفر وصالات للدرجة الأولى وكبار الشخصيات ومساحات استثمارية خارجية تصل إلى 140 ألف م2.

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