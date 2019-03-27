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مقابل 80 مليون يورو

بايرن ميونيخ يخطف نجم دفاع أتليتيكو مدريد

بايرن ميونيخ يخطف نجم دفاع أتليتيكو مدريد
weam.co/582288
الوئام-متابعات

أعلن بايرن ميونيخ الألماني،اليوم، الأربعاء، أنه ضم المدافع لوكاس هرنانديز من اتليتيكو مدريد الإسباني بداية من الموسم المقبل مقابل 80 مليون يورو (89.98 مليون دولار).
ويتوقع ان يعزز المدافع البالغ من العمر 23 عاما، والذي شكل جزءا من تشكيلة فرنسا الفائزة بكأس العالم 2018، دفاع النادي الألماني ويدعم فرصه في النجاح أوروبيا بعد أن عانده لقب دوري أبطال أوروبا منذ 2013.

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