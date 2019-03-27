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في جلسة للكونجيرس

بومبيو يعترف بتحريض أوروبا ضد “هواوي”

بومبيو يعترف بتحريض أوروبا ضد “هواوي”
weam.co/582290
الوئام-متابعات

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة حققت تقدما في إقناع الاتحاد الأوروبي بمخاطر استخدام تكنولوجيا شركة معدات الاتصالات الصينية هواوي وستواصل دفعهم في هذا الاتجاه.
وفي إفادة أدلى بها في الكونجرس، قال بومبيو إنه “متفائل” بأن الأوروبيين سيتحركون في نفس اتجاه الولايات المتحدة فيما يتعلق بمعدات هواوي. وأضاف قائلا “اعتقد أننا حققنا تقدما وأنا متأكد أننا سنواصل هذا المسعى” محذرا من مخاطر استخدام أنظمة للتكنولوجيا متصلة بشكل وثيق بمشاريع مملوكة للدولة لها صلات بالصين.
وحذر بومبيو من أن الولايات المتحدة لن تكون شريكا أو تتبادل المعلومات مع الدول التي تتبنى نظام هواوي تكنولوجيز.

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