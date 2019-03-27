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قناة جزائرية: جهاز المخابرات والشرطة يفككان خلية كانت تعد لهجمات إرهابية خلال الانتخابات

قناة جزائرية: جهاز المخابرات والشرطة يفككان خلية كانت تعد لهجمات إرهابية خلال الانتخابات
weam.co/582292
الوئام - متابعات

ذكرت قناة النهار الجزائرية، الأربعاء، أن جهاز المخابرات والشرطة يفككان خلية كانت تعد لهجمات إرهابية خلال تجمعات انتخابية

ولم تكشف القناة مزيدا عن المتورطين في هذا التفجير أو خلفيتهم السياسية ودوافعهم، وفقا لما اعتمدت عليه من مصادرها.

أكد نائب وزير الدفاع الوطني رئيس الأركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، أن الجيش لم ولن يحيد عن مهامه الدستورية في الجزائر، وذلك ردا على انتقادات المعارضة الجزائرية لدعوته لتفعيل المادة 102 التي تقر بشغور منصب رئيس البلاد.

وينص أحد بنود المادة 102 على أنه “إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع”.

وقال رئيس الأركان الجيش الجزائري، في ثاني أيام زيارته الميدانية للمنطقة العسكرية الرابعة، الأربعاء: “لم ولن نُحيد عن مهامنا الدستورية والجيش ملتزم بمهامه الدستورية”.
وشدد على أن “الرابطة بين الشعب والجيش التي تنقطع عراها في السراء والضراء، والجيش سيبقى دائماً وأبداً إلى جانب شعبه في كل ربوع الوطن”.

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