شبهة جنائية وراء اختناق أسرة سعودية في حريق بمحافظة ينبع

المدينة -الوئام -عبدالله العازمي

أصيب 5 أشخاص باختناق في حريق داخل شقة بشارع فرعي من طريق الملك فهد بينبع البحر بمحافظة ينبع، وباشرت الجهات الأمنية والإسعافية الحادثة.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمدينة المنورة، إنه ورد بلاغ عصر هذا اليوم الأربعاء عن نشوب حريق في شقة بالدور الثاني بعمارة سكنية بشارع فرعي من طريق الملك فهد بينبع البحر بمحافظة ينبع، اقتصر الحريق على مجلس نتج عنه تضرر كامل الشقة من دخان الحريق وتم إخماده والسيطرة على الحادث.

وأضاف: “أدى إلى إصابة أسرة سعودية من 5 أشخاص باختناق من جراء استنشاق الدخان تم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر إلى مستشفى ينبع العام لتلقي العلاج وتشير الأسباب الأولية إلى أن سبب الحريق شبهة جنائية تم تسليم الموقع للشرطة لإكمال اللازم حسب الاختصاص”.