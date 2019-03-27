“التحالف”: إحالة إحدى نتائج عمليات الاستهداف في صعدة لفريق “تقييم الحوادث”

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف قامت بإحالة إحدى نتائج عمليات الاستهداف بمنطقة العمليات للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي.

وأضاف العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف استكملت مراجعة إجراءات ما بعد العمل للعمليات المنفذة بمنطقة العمليات ليوم الثلاثاء الموافق (٢٦ مارس ٢٠١٩م)، وبناءً على ماتم الكشف عنه بالمراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي وكذلك ما تم ايضاحه من المنفذين باحتماليه وقوع أضرار جانبية أثناء عملية استهداف لتجمع عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران بمنطقة (كتاف) بمحافظة صعدة والتي تعتبر من مناطق العمليات العسكرية، فقد أحيلت كامل الوثائق المتعلقة بالحادث للفريق المشترك للتقييم الحوادث للنظر فيها وإعلان النتائج الخاصة بذلك.

وأكد العقيد المالكي التزام القياده المشتركة للتحالف بتطبيق أعلى معايير الاستهداف وكذلك تطبيق مبادىء القانون الدولي الانساني وقواعده العرفيه بالعمليات العسكرية واتخاذ كافة الإجراءات فيما يتعلق بوقوع الحوادث العرضيه -لا قدر الله- لتحقيق أعلى درجات المسؤولية والشفافية.