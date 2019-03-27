إلزام مشغلي محطات الوقود والخدمات الموجودة فيها بتوفير خدمة #مدى.. وذو القعدة نهاية المهلة

الوئام - متابعات

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، الأربعاء، عن إلزام مشغلي محطات الوقود والخدمات الموجودة فيها بتوفير خدمة (مدى)، وحددت ذو القعدة نهاية المهلة.

وذكر بيان الوزارة أنه بتوجيه من معالي وزير الشؤون البلدية والكروية المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، عقد ممثلو وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي، وبمشاركة نظام المدفوعات الوطني (مدى)، اجتماعا يوم الثلاثاء، حيث تمكن مسؤولية وزارة الشؤون البلدية والقروية السماح لمحطات الوقود ومراكز الخدمة باستخدام الوسائل التوعوية التي من شأنها الترويج لخدمة الدفع الإلكتروني داخل المحطات، ويرتكز دور مؤسسة النقد العربي السعودي التأكيد على البنوك والجهات المشاركة لإعداد ما يلزم ليتم توفير نقاط البيع لهذا القطاع، والقيام بخطة تسويعية توعوية للترويج لها، وإعداد ما يلزم لتوفي أجهزة نقاط البيع في تاريخ 11 ذو القعدة 1140 هـ، على أن يقوم مفتشو وزارة التجارة والاستثمار بجولات تفتيشية ميدانية للتأكد من وفر أجهزة ققاط البيع الموجودة داخل المحطات بداية من تاريخ 11 ذو القعدة، وتسجيل المخالفات بحق المطات التي لم تنفيذ.

ويمثل ربط محطات الوقود بنظام المدفوعات الوطني (مدى) خطوة إضافية في استثمار النيية التحتية واتاحتها للاستخدام عب خدماتها المختلفة.