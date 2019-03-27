لجنة الانضباط ترفض احتجاج الهلال ضد مشاركة حارس أحد

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الاحتجاج المقدم من قبل نادي الهلال، بخصوص قانونية مشاركة اللاعب عبدالله العويشير حارس مرمى أحد، خلال مباراة الفريقين .

وشارك العويشير في مباراة مؤجلة جمعت أحد مع مضيفه الهلال يوم السبت الماضي، على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويعد القرار قابل للاستئناف أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم .